В президентуре состоится День открытых дверей, приуроченный ко Дню диаспоры

В президентуре состоится День открытых дверей, приуроченный ко Дню диаспоры

В контексте организации Правительством Республики Молдовы Дней диаспоры в период с 15 по 17 августа Президентура РМ организует День открытых дверей. Все желающие смогут посетить здание законодательного органа в четверг, 15 августа.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщила советник президента по связям с диаспорой Кристина Буга. Таким образом, гражданам из диаспоры, которые будут находиться в стране в этот период и желают посетить здание президентуры, просят зарегистрироваться заранее по адресу электронной почты m.nichifor@prm.md или по телефону 022-265 -267.

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