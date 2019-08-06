В президентуре продолжается обсуждение важных инициатив Додона, направленных в поддержку пенсионеров

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Сегодня в президентуре продолжились консультации по социальным проектам главы государства, касающимся пенсионной системы. В дискуссиях приняли участие представители Национальной конфедерации профсоюзов, Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, а также Национальной кассы социального страхования.

В рамках проведённой встречи обсуждался законопроект президента об индексации пенсий два раза в год – 1 апреля и 1 октября. Инициатива предполагает, что 1 апреля 2020 года индексацией воспользуются все получатели пенсий. В то же время 1 октября 2020 года пенсии будут проиндексированы у порядка 400 тысяч получателей, чей доход не превышает прожиточного минимума. Постепенно этот плафон будет увеличиваться и затронет всё большее количество получателей пенсий.

Также сегодня была рассмотрена инициатива о гарантировании на определенный период времени выплаты пенсии супругу или супруге получателя в случае его преждевременной смерти. Согласно данным Национальной кассы социального страхования, в 2018 году 3268 получателей пенсии скончались менее чем через 5 лет после выхода на пенсию. Это значит, что эти люди всю жизнь вносили вклад в систему соцобеспечения, но в итоге получали пенсию весьма короткий срок – в среднем, 2 с половиной года. Этим и обусловлена инициатива президента, который хочет гарантировать выплату пенсии в подобных случаях на определённый период времени наследникам бенефициаров.

Обе инициативы будут зарегистрированы в качестве законопроектов. Также вскоре будет обсуждён законопроект об оказании помощи малообеспеченным гражданам в холодное время года.