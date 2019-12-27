В президентуре принимали колядующих (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня в Администрацию Президента Республики Молдова пожаловали колядующие. Глава государства вместе с мэром Кишинева Ионом Чебаном, советниками и сотрудниками президентуры послушали колядки и праздничные пожелания от Фольклорного ансамбля “Opincuța”, Этнофольклорного ансамбля из села Томай, ансамблей “Mlădițele” и “Mugurașii”, труппы Театрального союза Молдовы, группы учащихся теоретического лицея “Waldorf”, коллективов “7 klase” и “Аккорд”.

– Нас очень порадовало соблюдение народных традиций, являющих собой исконные ценности нашего народа. Подчеркнул, что, только продвигая наследие предков, мы сможем сохранить себя как народ. Подарил колядующим калачи и сладости, пожелав им здоровья, благополучия и успехов в Новом году, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Затем для гостей была проведена традиционная экскурсия по зданию Администрации Президента.