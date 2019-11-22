В президентуре обсудили вопрос открытия расчетных счетов экономических агентов из Приднестровья в коммерческих банках страны (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел рабочее заседание с целью прояснить ситуацию, связанную с деятельностью экономических агентов из приднестровского региона в контексте их взаимоотношений с коммерческими банками страны. В частности, речь идёт об открытии ими расчетных счетов.

Участники встречи подчеркнули необходимость приложить все усилия, чтобы найти приемлемое решение данной проблемы в ближайшей перспективе и обеспечить равный подход коммерческих банков в их работе с экономическими агентами, легально зарегистрированными в Республике Молдова.

В работе заседания приняли участие вице-председатель Национального банка Молдовы Ион Стурзу, вице-премьер, Министр финансов Серджиу Пушкуцэ, бывший председатель Национального банка Молдовы Леонид Талмач.