В президентуре обсудили подготовку второго Молдо-российского форума (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провёл рабочее заседание с президентскими советниками Еленой Гореловой и Ионом Пержу на тему подготовки и проведения второго Молдо-российского экономического форума, который пройдет в Кишинёве 20-21 сентября 2019 года.

По словам главы государства, программа предусматривает две основные тематические секции: сотрудничество бизнес-сообществ двух стран и кооперация между регионами Республики Молдова и Российской Федерации.

В этом контексте было отмечено, что уже десятки регионов России подписали соглашения о сотрудничестве с районными и городскими администрациями нашей страны. Считаю, что планируемый Форум станет хорошей площадкой для дальнейшего сближения регионов и деловых кругов Молдовы и России, – написал Додон на своей странице в соцсети.

Президент также отметил, что за прошедший месяц произошла полная перезагрузка двусторонних молдавско-российских отношений, Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству возобновила полноценную работу, а российский бизнес демонстрирует огромный интерес к Республике Молдова.

Напомню, что первый экономический форум с большим успехом прошел в сентябре 2018 года в Кишинёве. В нём приняли участие более 700 представителей бизнес-кругов наших стран. Было подписано семь соглашений о прямых иностранных инвестициях в молдавскую экономику на сумму несколько десятков миллионов долларов США, – подытожил глава государства.