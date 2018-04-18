В президентуре обсудили деятельность молдавских студентов в Уральском федеральном университете

17 апреля состоялась встреча советника главы государства Корнелиу Поповича с делегацией Уральского федерального университета (город Екатеринбург, Российская Федерация) во главе с Андреем Патрушевым.

Как отметил на своей странице в соцсети Попович, в ходе дискуссии основное внимание было уделено нынешней ситуации молдавско-российских межвузовских отношений, совместным проектам, которые реализуются учеными из образовательных и исследовательских институтов Молдовы и Уральского федерального университета, в котором работают свыше 5 000 преподавателей и обучаются более 30 000 студентов. Детально обсудили и деятельность молдавских студентов, обучающихся в этом учебном заведении в Российской Федерации.

Советник главы государства также отметил, что основное внимание в рамках беседы было уделено сотрудничеству между молдавскими и российскими университетами в области академической мобильности студентов и преподавателей, реализации научно-исследовательских проектов и экстракуррикулярных программ.

Стоит отметить, что на встрече присутствовали также депутаты ПСРМ Владимир Односталко и Марина Радван, а также муниципальный советник Партии социалистов Юрий Витнянский.