В президентуре инициировали проверки по проблеме организации питания в детских садах (ФОТО)

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Сегодня президентуру посетила бывший директор детского сада №149 столичного сектора Чеканы. По словам женщины, её уволили за то, что она возмущалась тем, как Управление образования организует закупки продуктов питания для детей в детских садах.

Рыба с червями, протухшее мясо, хлеб с плесенью – вот меню, которое предлагалось детям дошкольного учреждения сектора Чеканы. В этой связи в здание администрации президента в срочном порядке были приглашены представители НАБПП, НАОЗ, НАЦ и других компетентных структур, которым дали поручение незамедлительно разобраться в ситуации. В то же время сотрудников НАЦ попросили проинформировать администрацию президента об итогах расследования по аналогичным случаям, обнаруженным 2 года назад.