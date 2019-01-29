В предвыборной гонке зарегистрированы еще две партии

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Еще две партии вступили с сегодняшнего дня в предвыборную гонку. Речь о Движении профессионалов “Сперанца-Надежда” и политической партии “Родина”. Регистрация этих конкурентов по национальному округу была одобрена сегодня ЦИК.

Таким образом, до настоящего времени по национальному округу были зарегистрированы 13 кандидатов. Ранее регистрацию прошли: Демократическая партия, блок “Акум”, Партия коммунистов, Партия социалистов, партия “Шор”, движение “Антимафия”, “Наша партия”, Национал-либеральная партия, партия “Воля народа”, Партия регионов и партия “Демократия дома”. Еще несколько заявок рассматриваются.

Срок подачи документов на регистрацию завершился на прошлой неделе, после чего началась предвыборная кампания. Выборы в парламент страны пройдут 24 февраля.