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В преддверии Рождества Игорь Додон пожелал всем гражданам Молдовы мира и добра

В преддверии Рождества Игорь Додон пожелал всем гражданам Молдовы мира и добра

Президент Молдовы обратился ко всем своим согражданам в Рождественский сочельник.

Глава государства пожелал жителям страны встретить праздник Рождества Христова с радостью и душевным покоем.

– Наша семья, так же как и большинство граждан, как наши родители, как некогда наши деды и прадеды, празднует Рождество именно в эти дни, в начале января. Давайте же хранить прекрасные традиции, передавать их от родителей детям, так же как когда-то они были переданы нам самим. Эти христианские традиции – одна из немногих оставшихся у нас истинных ценностей, – отметил Игорь Додон.

Также накануне президент вручил новогодние подарки пришедшим с колядками детям с нарушениями слуха.

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