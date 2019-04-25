В преддверии праздников потребителей призывают не “вестись” на дешёвые продукты и тщательнее их выбирать

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Национальный центр по защите прав потребителей опубликовал ряд советов и рекомендаций, чтобы помочь гражданам выбрать качественные, а главное безопасные продукты питания для пасхального стола.

Так, специалисты настоятельно рекомендуют не покупать товары, продаваемые на тротуарах или в багажниках автомобилей, даже если их цена намного ниже, так как они на самом деле могут быть опасными. Часто случается так, что в преддверии праздника граждане в спешке и суете приобретают некачественные продукты, которые могут навредить жизни и здоровью. В связи с этим Национальный центр по защите прав потребителей рекомендует соблюдать следующие правила:

уделяйте особое внимание при покупке продуктов питания и учитывайте тот факт, что некоторые экономические агенты могут воспользоваться предпраздничным периодом и наплывом покупателей для того, чтобы продать стоковые продукты, вне зависимости от их качества;

внимательно изучайте продукт на вкус (если это возможно), запах и цвет, и не покупайте те товары, на счёт которых у вас возникли подозрения относительно качества и безопасности;

не покупайте продукты с признаками плесени и с истёкшим сроком годности;

не покупайте повторно упакованные продукты, продукты с повреждённой упаковкой или содержимым;

после покупки продукта обязательно сохраняйте чек на случай, если придётся оспаривать его качество и безопасность;

помните, что низкая стоимость продукта может говорить о его плохом качестве или о неисправных весах.