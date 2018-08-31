В преддверии “Первого звонка” налоговая проведет проверки цветочных магазинов

Традиционно, дни перед проведением линеек по случаю начала нового учебного в Молдове – это хороший повод подзаработать на торговле цветами.

В связи с этим налоговая служба инициировала проверки торговых точек в эти дни – 2 и 3 сентября. Согласно информации ведомства, в эти дни количество продавцов цветов растет, и соответственно увеличивается число случаев уклонения от уплаты налогов, пишет publika.md.

Инспекторы намерены обеспечить легальную работу всех экономических агентов и оплату всех налогов в государственный бюджет.

В этом контексте Государственная налоговая служба обратилась с призывом к торговцам цветами соблюдать действующее законодательство.