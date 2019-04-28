В преддверии Пасхи в Молдову въехало 36 тысяч человек

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Число пересечений на КПП страны за минувшие сутки составило 61 718. 36343 из них касаются въезда в Республику Молдова. Об этом сообщает Пограничная полиция РМ.

Число единиц транспорта, которые пересекли границу Молдовы, составило 14 235. 8 287 их них – авто с иностранными номерами. По сравнению с Пасхой в прошлом году пассажиропоток вырос на 6,09%.

Самыми популярными пунктами пересечения границы стали: “Леушень” – 9800, Международный аэропорт Кишинева – 9116 и “Скулень” – 5067.