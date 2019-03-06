В преддверии 8 Марта Налоговая служба планирует вновь установить посты у цветочных ларьков

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Государственная налоговая служба (ГНС) намерена установить в столице посты вблизи ларьков с цветами для того, чтобы контролировать их деятельность и предотвратить возможных уклонений от налогов в преддверии Международного женского дня.

По данным ГНС, всего 7 и 8 марта будут работать более 40 налоговых постов, которые будут следить за деятельностью налогоплательщиков в этой области. Такие меры будут предприняты на фоне растущего спроса на цветы в преддверии праздников, в результате чего увеличивается риск налоговых нарушений, таких как: неиспользование контрольно-кассовых аппаратов в целях занижения доходов, следовательно, уменьшаются налоги и сборы в государственный бюджет. Государственная налоговая служба рекомендует налогоплательщикам соблюдать действующее законодательство, а покупателям – требовать чек, пишет moldpres.md.

Стоит отметить, что ГНС установила такие налоговые посты в столице с 13 по 15 февраля этого года. Так, в ходе мониторинга торговцев цветами, объем поставок, по данным контрольно-кассовых аппаратов, составил 1,9 млн. леев или на 263% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, что намного больше объема продаж, заявленных до установления налоговых постов.