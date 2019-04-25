В праздники за порядком будут следить более 4 000 полицейских

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В период пасхальных праздников более 4 000 полицейских и карабинеров будут обеспечивать общественный порядок на всей территории страны. Они будут находиться в местах отдыха, вблизи церквей, на вокзалах, остановках, а также будут патрулировать национальные трассы.

Сотрудники ГИП призывают население не оставлять жильё без присмотра, если семья уезжает из дома. Следует просить соседей присматривать за жилищем, так как в праздничные дни учащаются случаи квартирных краж, пишет ipn.md. Людям также рекомендуется не употреблять алкогольные напитки в общественных местах и не оставлять детей без присмотра в местах большого скопления людей.

Водителям рекомендуется ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Также не рекомендуется оставлять транспортные средства и ценные вещи в автомобилях без присмотра. Владельцев оружия предупреждают оставлять его дома в сейфах.

Граждан призывают не приходить в храмы в пасхальную ночь в нетрезвом состоянии. Для обеспечения общественного порядка рядом с церквями будут находиться по двое полицейских.

Также будет увеличено количество патрульных бригад на выезде из Кишинёва, с пятницы по понедельник, когда в столицу массово будут возвращаться граждане. Водителей призвали не нарушать скоростной режим на дорогах.

В ГИП напомнили, что в субботу вечером возле столичного Кафедрального собора парковка автомобилей будет запрещена. Чтобы избежать создания пробок в центре столицы, водителей призывают объезжать проспект Штефан чел Маре и улицу Колумна, на участке между улицами Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони и Пушкина.