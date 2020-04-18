В праздники медучреждения страны будут работать в режиме повышенной бдительности (ВИДЕО)

В праздники медучреждения страны будут работать в режиме повышенной бдительности (ВИДЕО)

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты издало приказ, согласно которому, исходя из эпидемиологической ситуации, в праздники все медико-санитарные учреждения будут работать в режиме повышенной бдительности и в полном объёме будут оказывать медицинскую помощь гражданам РМ. Об этом в рамках брифинга сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Глава Минздрава также поздравила всех граждан страны с наступающей Пасхой.

– В канун пасхальных праздников хочу пожелать вам благополучия. Желаю от всей души и сердца света и выражаю благодарность ангелам в белых халатах, которые в эти праздничные дни находятся рядом с каждым из нас, – сказала Думбрэвяну.

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