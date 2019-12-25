В праздники медучреждения страны будут работать в обычном режиме

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В период зимних праздников все медицинские учреждения страны будут работать в привычном режиме. Они будут оказывать медицинскую помощь населению в полном объёме.

По данным Минздрава, 25 декабря, 1 января и 4-8 января администрация каждого медицинского учреждения назначит персонал и ответственных лиц, которые будут дежурить в медучреждениях. Также, пишет moldpres.md, в указанные дни будут обеспечены необходимые запасы медикаментов, расходных материалов, продуктов питания и горючего для бесперебойной работы.

Национальный центр переливания крови обеспечит медико-санитарные учреждения страны необходимыми запасами крови и её производных, а Агентство по лекарствам и медицинским изделиям – нужными лекарствами и расходными материалами. Центр судебно-медицинской экспертизы будет работать в обычном режиме.