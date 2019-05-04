В праздники граждан призывают не употреблять скоропортящиеся продукты на улице

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В поминальные дни инспекторы НАБПП предупреждают потребителей о необходимости соблюдения определённых правил питания. Гражданам советуют отказаться от употребления на открытом воздухе таких продуктов, как блюда с майонезом, яйца, мясо и мясные продукты, рыба и рыбные продукты, кондитерские изделия.

Воздействие высоких температур и другие внешние факторы способствуют росту патогенных микроорганизмов, которые вызывают порчу продуктов и могут стать причиной пищевых отравлений, пишет tv8.md.

Гражданам советуют при организации поминальных столов на кладбищах не употреблять хлебобулочные изделия, содержащие яйца, животные жиры, молочные продукты. Эксперты также напомнили о необходимости соблюдать нормы личной гигиены во время потребления продуктов питания.