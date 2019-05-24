В праздник – как в будни

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Разрешается ли в выходные и в праздничные дни вести ремонтные работы в многоэтажных жилых домах? Л. Цапенко, Кишинёв

По словам сотрудника Генерального инспектората полиции муниципия Кишинёв Виржилиу Лотка, этот вопрос регламентируется статьёй 357 Кодекса о правонарушениях «Нарушение тишины». Она предусматривает штрафные санкции в двух случаях. В первом – нарушение тишины в ночное время (с 22:00 до 7:00). В этот отрезок времени «за громкое пение, подачу звуковых сигналов, пользование аудиовизуальной аппаратурой, установленной на повышенную громкость в жилищах или в общественных местах, или за иные подобные действия», налагается штраф в размере от 9 до 18 условных единиц (от 450 до 900 леев) на физических лиц и от 60 до 90 у. е. (от 3000 до 4500 леев) на экономических агентов.

Во втором случае штрафы применяются при нарушении тишины в связи с проведением ремонтных работ в неположенное время. Подпунктом 2), который касается ведения ремонтных работ, ст. 357 дополнилась в 2018 году. Он вступил в силу с 9 декабря прошлого года. В нём говорится, что «выполнение работ по реконструкции или других работ, сопровождаемых шумом, в помещениях многоквартирных жилых домов в промежутке времени с 18:00 до 8:00» влечёт наложение штрафа в размере от 12 до 30 у. е. (от 600 до 1500 леев) на физических лиц и от 60 до 90 у. е. (от 3000 до 4500 леев) на юридических.

Что же касается выходных и праздничных дней, то, как заметил В. Лотка, если об этом отдельно не прописано в действующем законодательстве, значит в течение дня ремонтные работы могут вестись так же, как и в будни, но с соблюдением режима тишины с 18:00 до 8:00.