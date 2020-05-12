В правительстве состоялось заседание по вопросу реструктуризации кредитов

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Премьер-министр Ион Кику провел сегодня заседание по вопросу изучения механизмов реструктуризации кредитов, предлагаемых коммерческими банками и небанковскими учреждениями.

Как пишет moldpres.md, представители Национального банк Молдовы сообщили, что коммерческие банки реструктурируют кредиты юридическим и физическим лицам. Процедура реструктуризации может быть выполнена до 30 июня 2020 года. Доступность процедуры подтверждается большим количеством заемщиков, которые ее применили.

Национальный регуляторный орган ожидает, что последствия экономического кризиса, вызванного наложенными ограничениями для управления эпидемиологической ситуацией, будут ощущаться в банковском секторе в июле и августе. Было отмечено, что меры по реструктуризации кредитов должны приниматься таким образом, чтобы не вызывать проблем с ликвидностью и капиталом в банковском секторе.

Национальная комиссия по финансовому рынку сообщила об увеличении ставки реструктуризации кредитов в секторе небанковских финансовых учреждений, где было пересмотрено около 11% контрактов. НКФР работает над проектом закона, призванного обеспечить уровень защиты для отдельных должников, которые заключили контракты на кредиты и испытывают трудности с погашением.

На заседании обсуждались механизмы субсидирования процентов по кредитам, предлагаемым коммерческими банками, и возможность их использования в небанковских финансовых учреждениях.

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