В правительстве рассмотрели процесс демонополизации рынка металлолома

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Премьер-министр Ион Кику провел накануне заседание для изучения ситуации с демонополизацией рынка металлолома. В нем приняли участие министр экономики и и инфраструктуры Анатол Усатый, государственный секретарь Юлиан Постикэ, ответственные лица из профильных учреждений и представители компании из данной сферы, за исключением той, что монополизировала данный рынок.

– Сегодня мы обсуждаем деятельность экономических агентов, лицензированных в области сбора металлолома. Мы избавимся от монополии, которая препятствует конкурентному развитию бизнеса. Мы хотим знать, с какими проблемами вы сталкиваетесь, и как мы можем улучшить вам условия деятельности, – отметил Кику в начале заседания.

Анатол Усатый проинформировал премьера о том, что МЭИ рассмотрело проблемы в этой области и совместно с профильными учреждениями предприняло меры по снижению давления на транспортные компании, в том числе по борьбе с коррупцией в рамках структуры. Представители компаний поблагодарили правительство за либерализацию рынка и возможность общаться открыто и напрямую. Участники заседания отметили увеличение цен на металлолом после начала процесса демонополизации.

В ходе дискуссий представитель одной из компаний заявил, что есть случаи давления со стороны бывшего монополиста на продавцов, перевозчиков и покупателей, а глава кабмина потребовал доказательств, заверив, что по каждому доказанному случаю компетентные органы предпримут необходимые меры.

Премьер-министр Кику также отметил необходимость отслеживания происхождения металлов, чтобы предотвратить преднамеренные кражи с целью их перепродажи.

В конце заседания премьер-министр распорядился создать рабочую группу, которая будет изучать и решать проблемы отрасли, обеспечивая полное соблюдение законодательства и требований, направленных на защиту национальных дорог, пишет moldpres.md.