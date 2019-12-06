В правительстве обсуждалась подготовка молдавских спортсменов к летней Олимпиаде в Токио

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Премьер-министр Ион Кику провел сегодня в правительстве заседание, посвященное подготовке национальной сборной к участию в Олимпийских играх 2020 года в Токио. На встрече присутствовали государственный секретарь Министерства просвещения, культуры и исследований Ион Георгиу, президент Национального олимпийского и спортивного комитета Николай Журавский, президент Национального паралимпийского комитета Виталий Глигор, а также председатели некоторых спортивных федераций страны.

Премьер-министр призвал чиновников представить информацию о национальной олимпийской сборной и ее уровне подготовки, с какими недостатками и проблемами они сталкиваются, а также выдвинуть предложения по улучшению ситуации.

– Мы находимся в предолимпийском году. В 2020 году состоится самое важное спортивное событие последних 4 лет. Республика Молдова должна показать себя на уровне других стран-участниц. Я надеюсь, мы будем опираться не только на принцип участия, но и успешного выступления, – сказал Ион Кику.

Участники встречи перечислили основные проблемы, с которыми они сталкиваются, в том числе: отсутствие современной инфраструктуры, тренировочных залов и бассейнов, оборудованных в соответствии с международными стандартами, в том числе для спортсменов-паралимпийцев, нехватка врачей, психологов и спортивного персонала, нехватка инвентаря и необходимой материальной базы, а также отсутствие денег.

Представители спортивных федераций ходатайствовали перед властями, чтобы в олимпийский год финансирование было предложено в начале года. Премьер-министр Ион Кику заверил участников встречи, что правительство определит способы финансирования подготовки спортсменов прямо с начала года, и, насколько это возможно, оно будет увеличено.

В ходе обсуждения премьер-министр обменялся мнениями с главами федераций относительно использования Национальной арены, которая сейчас находится на предфинальной стадии, для подготовки спортсменов по нескольким дисциплинам. Главы спортивных федераций настаивали на том, чтобы Национальная арена была введена в действие как можно скорее, чтобы в Республике Молдова можно было организовывать региональные и европейские соревнования.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года, а Паралимпийские игры – с 25 августа по 6 сентября 2020 года.