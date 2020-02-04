В правительстве обсудили проблему нехватки трудовых ресурсов

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Премьер-министр Ион Кику созвал сегодня заседание, посвященное рассмотрению проблемы нехватки трудовых ресурсов.

Премьер-министр начал заседание с информации о проблемах, озвученных бизнесменами, которые заявляют о наличии нехватки рабочей силы. Дефицит является количественным и качественным, напрямую влияет на конкурентоспособность местных предприятий и компрометирует инвестиционные намерения. Между тем программа действий правительства 2020-2023 ориентирована на привлечение инвестиций, индустриализацию страны и создание рабочих мест, передаёт moldpres.md.

По мнению участников заседания, дефицит станет острым в сезон проведения дорожно-строительных работ, запланированных на 2020 год, где потребуется большой объем трудовых ресурсов. Нехватка рабочей силы может поставить под угрозу реализацию программы действий, поэтому компании требуют упрощения процесса привлечения рабочей силы из-за пределов Республики Молдова.

Начальник Бюро по миграции и убежищу Ольга Поалелунжь проинформировала главу кабмина о требованиях национальной нормативно-правовой базы, касающейся иммиграции. Национальное законодательство в этом отношении было обновлено. Упрощен режим получения виз, в том числе Молдова отказалась от необходимости оформления приглашения для граждан целого ряда стран. В настоящее время список государств, гражданам которой требуется въездная виза в РМ, сокращен до 58. Кроме того, рассмотрение заявок занимает 30-40 дней, по сравнению с 90 днями ранее.

На заседании были рассмотрены существующие сценарии иммиграции с целью трудоустройства и оценены их безопасность и сложность, чтобы экономические агенты могли легко привлекать и управлять рабочей силой, приезжающей из-за границы.

В завершение заседания премьер-министр потребовал от ответственных лиц соответствующих учреждений принять меры по упрощению процедур и сокращению сроков обработки заявок, напомнив о необходимости сохранения безопасности внутреннего рынка труда. Ион Кику призвал провести открытое мероприятие, в рамках которого будут представлены иммиграционные сценарии в целях трудоустройства для всех заинтересованных компаний.