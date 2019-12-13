В посольстве России в Молдове состоялось первое заседание обновленного Экономического совета

В посольстве России в Молдове состоялось первое заседание обновленного Экономического совета

Накануне в стенах российской дипмиссии в Кишиневе состоялось первое заседание обновленного состава Экономического совета при после России в Молдове, нацеленного стать эффективной площадкой для обмена мнениями, освещения проблем и обсуждения потенциальных совместных проектов.

В работе Экономсовета приняли участие представители различных молдавских и российских компаний, заинтересованных в дальнейшем наращивании взаимодействия в экономической и гуманитарных сферах. В приветственном слове посол России в Молдове Олег Васнецов подчеркнул важность восстановления всестороннего российско-молдавского взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической области с перспективами выхода на практические результаты.

В ходе дискуссий участники обсудили инициативы представителей делового сообщества по расширению внешнеторговых контактов и подключению к гуманитарным проектам и акциям, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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