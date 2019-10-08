В последующие дни в Молдове снова потеплеет

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В ближайшие дни в Молдове снова потеплеет, согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы.

Так, после нескольких холодных дней с заморозками в следующий период будет переменная облачность, максимальная температура воздуха составит 25 градусов. Ночью термометры будут показывать максимум +12 градусов, передаёт moldpres.md.

В пятницу на севере и в центре страны ожидается небольшой дождь, температура упадет на несколько градусов. А затем, в выходные дни, постепенно потеплеет.