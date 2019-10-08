В последующие дни в Молдове снова потеплеет

В последующие дни в Молдове снова потеплеет

В ближайшие дни в Молдове снова потеплеет, согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы.

Так, после нескольких холодных дней с заморозками в следующий период будет переменная облачность, максимальная температура воздуха составит 25 градусов. Ночью термометры будут показывать максимум +12 градусов, передаёт moldpres.md.

В пятницу на севере и в центре страны ожидается небольшой дождь, температура упадет на несколько градусов. А затем, в выходные дни, постепенно потеплеет.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md