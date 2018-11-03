В последующие дни погода будет прохладной, но без осадков

В последующие дни погода будет прохладной, но без осадков

В начале ноября погода будет прохладной и без осадков, сообщает moldpres.md со ссылкой на Государственную гидрометеорологическую службу. 

По данным метеорологов, в ближайшие дни на всей территории страны ожидается температура воздуха в +12+17˚С днем и +4+9˚С ночью. Во второй половине следующей недели похолодает.

В ноябре средняя температура воздуха в Молдове составляет от +2ºC, на севере, до +5°С на юге страны. Самый холодный ноябрь за весь период наблюдений был в 1993 году, когда среднемесячная температура воздуха колебалась между -1,8 ºC (Комрат, Кагул) и -3,3 ºC (Бричень). Самый теплый ноябрь был в 2010 году, когда средняя температура воздуха колебалась между +8,2 ºC (Бричень) и +11,1 ºC (Кагул).

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