В последний день зимы в Молдове ожидаются дожди и снег

В последний день зимы в Молдове ожидаются дожди и снег

В последний день зимы, 29 февраля, синоптики прогнозируют дожди и снегопады, в основном в центре и на севере страны.

По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, в субботу на всей территории страны ожидаются дожди, мокрый снег и снегопады. Температура воздуха составит до -3 градусов ночью и до +10 градусов днем, передаёт moldpres.md.

В воскресенье, 1 марта, в основном будет солнечно и без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов, а днем поднимутся до +13 градусов.

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