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В последний день 2017 года Рождественская ярмарка будет работать до 20.00

В последний день 2017 года Рождественская ярмарка будет работать до 20.00

Однако на карусели можно будет покататься до 22.30.

Согласно официальному пресс-релизу, с 20.00 доступ пешеходов на территорию ярмарки будет запрещен, а до ресторанов в этой зоне можно будет добраться через улицу Букурешть, пишет agora.md.

Стоит отметить, что и на площади Великого национального собрания с 20.00 движение автомобилей будет запрещено, а общественный транспорт перенаправят на улицы Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони и Александра Пушкина. Здесь в 22.00 начнется праздничный концерт.

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