В порядке эксперимента: движение по улице А. Руссо на несколько часов стало реверсивным (ФОТО)

В порядке эксперимента: движение по улице А. Руссо на несколько часов стало реверсивным (ФОТО)

Сегодня на столичной улице А. Руссо патрульные попытались разгрузить транспортный поток с помощью реверсивного движения. Так, в порядке эксперимента, одну из встречных полос огородили и направили по ней участников движения.

Целью эксперимента является разгрузка трафика в часы пик и уменьшение количества пробок из-за высокого транспортного потока. Сегодня вечером на той же улице будет испытано реверсивное движение в направлении сектора Чеканы.

Подобный эксперимент будет проводиться в течение нескольких дней. Если данный метод окажется эффективным, новая схема движения может вступить в силу на постоянной основе.

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