В понедельник во всех школах страны прозвенит “первый звонок”

В понедельник во всех школах страны прозвенит “первый звонок”

Новый учебный год начнется во всех общеобразовательных учреждениях страны в понедельник, 2 сентября. В этом году руководство школ сможет индивидуально решать, какие мероприятия организовывать по случаю “первого звонка”. 

Мероприятия могут быть организованы в виде традиционной линейки, занятий в классах или инновационных мероприятий. По распоряжению Министерства просвещения, культуры и исследований, если школы примут решение об организации линейки, она не должна длиться дольше 45 минут, чтобы избежать вероятности теплового удара. При этом министерство уточнило, что в ходе “первых звонков” “не допускаются вмешательства и речи политического характера”, пишет moldpres.md.

В Республике Молдова работает более 1200 начальных и средних общеобразовательных учреждений.

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