В Польше обезврежена подпольная табачная фабрика, в работе которой были задействованы граждане Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

Международная преступная группировка, специализирующаяся на производстве и обороту табачных изделий, членами которой стали граждане Молдовы, Украины и Польши, была обезврежена в результате операции, проведённой в сотрудничестве властей трёх стран.

Как сообщает пресс-служба Полиции РМ, в результате международной операции были задержаны и арестованы на 90 дней 14 человек, среди которых 5 граждан Молдовы и 9 граждан Украины. Группировка была обезврежена в результате операции, которая проводилась в течение 8 месяцев правоохранительными органами трёх стран при поддержке Европла.

В результате обысков, которые проводились на территории Польши, было обнаружено и изъято около 13 тонн табака, 13 миллионов сигарет стоимостью 2 млн евро, а также материалы, используемые для упаковки (картон, плёнка и т.д.), техническое оборудование и черновые записи, где отмечен период производства и вёлся подсчёт сигарет. Кроме этого, на территории подпольной фабрики были найдены 2 грузовика, в которых находились сигареты, подготовленные на отправку получателям.

Граждане Молдовы, вовлеченные в деятельность ОПГ, вербовали людей на работу в подпольной фабрике, способствовали получению необходимых документов и перевозили рабочих в Польшу. Далее у прибывших отбирали мобильные телефоны, чтобы было невозможно отследить маршрут и местонахождение подпольной фабрики. Мигранты работали в 2 смены по 12 часов. А в течение 24 часов производилось приблизительно 2 млн сигарет марок “super kings”, “lambert & buther”, “marlboro”, “prince”, “rothmans” и “excellence”.

Правоохранители предпринимают действия по выявлению всех членов преступной группировки и привлечению их к уголовной ответственности. За организацию подпольной фабрики подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет.