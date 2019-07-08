В Польше и Болгарии задержаны производители контрафактных сигарет, среди которых есть и граждане Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

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Подпольная фабрика по производству сигарет была обнаружена на территории Болгарии в результате операции, проведённой молдавской, болгарской и украинской полицией под эгидой Европола.

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Национального инспектората расследований совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам пресекли деятельность международной преступной группы, состоящей из граждан Молдовы, Украины, Польши и Болгарии. Злоумышленники занимались производством сигарет на подпольных фабриках, расположенных в разных европейских странах. Члены ОПГ вербовали граждан Молдовы и Украины и перевозили их на подпольные заводы, где заставляли работать в нечеловеческих условиях.

Так, в ноябре 2018 года в одном из городов Польши была обнаружена подпольная фабрика по производству сигарет. В результате были задержаны 14 человек, в том числе 5 молдаван и 9 украинцев. Также были изъяты сотни тысяч поддельных пачек сигарет, тонны табака и оборудование.

Ещё одну подпольную линию для производства контрафактных сигарет обнаружили в Болгарии в мае этого года. Впоследствии были выявлены лица, которых организаторы перевозили из Молдовы и Украины на нелегальную работу в Болгарию. В результате 3 июля были задержаны 12 членов преступной группы, в том числе 1 молдаванин, 4 гражданина Болгарии и 7 украинцев.

По предварительным данным, это самая крупная фабрика по производству нелегальных сигарет, обнаруженная на территории Болгарии. Ежемесячно там производилось 6 000 поддельных пачек сигарет. По соседству с фабрикой был также обнаружен небольшой цех, где проводились работы по измельчению табака.

На данный момент принимаются меры по выявлению всех членов преступной группы и привлечению их к уголовной ответственности. За совершённые правонарушения виновным грозит тюремное заключение на срок до 12 лет.