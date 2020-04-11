В половине районов РМ сегодня не выявлено ни одного нового случая коронавируса

0

Хорошая новость! Сегодня в районе Штефан-Водэ, где три населенных пункта (город Штефан-Водэ и села Карахасань и Талмаза) помещены на карантин, нет ни одного нового инфицированного коронавирусом. Ни одного нового случая заболевания нет еще в 16 районах страны. А в Кишиневе новых инфицированных меньше, чем в Глодянах – 23/25 соответственно.

Об этом на брифинге для прессы сообщил премьер-министр Ион Кику.

– Введенные правила дают результат. В половине районов страны сегодня не зарегистрировано ни одного нового случая. Надеюсь, это станет дополнительной мотивацией для граждан к соблюдению ограничений, – сказал он.

Кику также напомнил, что прошла уже неделя с установленного “антирекорда”, когда в Молдове был зарегистрирован 161 новый случай коронавируса. С тех пор 7 дней подряд новых случаев меньше, чем 4 апреля. Премьер отметил, что это хороший показатель.

В преддверии большого православного праздника, Вербного воскресенья, Ион Кику снова призвал всех прихожан воздержаться от посещения церквей завтра.

– У нас болит душа, что такой светлый праздник мы вынуждены встречать в таких сложных условиях, но сейчас это необходимо, и мы надеемся на понимание всех наших сограждан, – сказал он.

Стоит отметить, что из общего числа подтвержденных случаев 1455 остаются активными. 75 человек вылечились, 30, к сожалению, скончались.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.