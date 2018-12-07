В полночь улица 31 Августа превратится в пешеходную. Движение приостановят на месяц

С завтрашнего дня улица 31 Августа 1989 года станет пешеходной на целый месяц. Дорожное движение будет приостановлено на участке между Бэнулеску-Бодони и Пушкина, где состоится Рождественская ярмарка. До 15 января 2019 года автомобили будут перенаправлены на соседние улицы, а троллейбусы и автобусы будут курсировать по ул. Букурешть.

Чтобы избежать пробок, жителям столицы настоятельно рекомендуется планировать свои поездки заранее. Водителям советуют придерживаться временных дорожных знаков, пишет tv8.md.

На период проведения Рождественской ярмарки, начиная с 15 декабря 2018 года, посетители мероприятия смогут оставить свои автомобили на специально оборудованных парковочных местах, расположенных на площади Великого национального собрания со стороны ул. Бодони.