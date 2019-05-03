В полиции усилят меры по борьбе с нарушениями в общественных местах (ВИДЕО)

В полиции усилят меры по борьбе с нарушениями в общественных местах (ВИДЕО)

2 мая в Управлении кишинёвской полиции состоялось заседание с участием главы ведомства и руководителей полицейских инспекторатов. Собравшиеся обсудили возможность взаимодействия вышеупомянутых подразделений для борьбы с правонарушениями в общественных местах.

В ходе встречи говорилось о нарушениях, совершённых на территории столицы. В частности, особое внимание было уделено случаям вандализма транспортных средств, которые участились в последнее время. Было решено усилить меры по защите граждан в местах, где они могут стать потенциальными жертвами злоумышленников.

Сотрудники полиции также напомнили гражданам о необходимости быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы о любых правонарушениях или преступлениях, свидетелями которых они стали.

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