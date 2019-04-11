В полиции напомнили о правилах, предъявляемых к велосипедистам и водителям мопедов

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С приходом весны на дорогах стало ощутимым присутствие мотоциклистов, водителей мопедов и велосипедистов – одних из самых незащищённых участников дорожного движения. Чтобы предупредить возможные травмы и не стать помехой на дороге, они должны чётко соблюдать требования, изложенные в ПДД.

“велосипед” (в том числе трёхколёсный) является транспортным средством с колёсами и педалями или рычагами для его перемещения посредством мускульной силы пользователя;

“мопед” – это транспортное средство с двумя или тремя колёсами, оборудованное двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем.

Минимальный возраст водителя механического транспортного средства обусловлен типом транспортного средства, его назначением и особенностями управления, и регламентируется действующими нормативными актами, пишет upatogagauzia.md. На общественных дорогах велосипедами могут управлять лица, достигшие возраста 14 лет. Движение велосипедистов в возрасте до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Велосипедисты и водители мопедов должны двигаться по общественным дорогам только в один ряд, на расстоянии не более 1 м от правого края проезжей части, будучи одетыми в светоотражающий жилет.

На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с общественной дорогой вне перекрёстка водители велосипедов и мопедов должны уступать дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге.

Велосипеды должны быть оборудованы светоотражателями: спереди – белого цвета, по – бокам оранжевого, сзади – красного цвета.

Водителям велосипедов и мопедов запрещается:

двигаться по проезжей части, если по ходу движения имеется велосипедная дорожка;

ездить без рук на руле и убирать ноги с педалей;

держаться рукой за движущееся транспортное средство;

перевозить пассажиров (кроме ребёнка в возрасте до 7 лет, на специальном сиденье, установленном спереди);

перевозить грузы, объём, длина или масса которых затрудняют управление велосипедом (мопедом) или создают помеху другим участникам дорожного движения;

двигаться по тротуарам, аллеям парков и скверов (кроме детей на детских велосипедах под присмотром взрослых);

управлять велосипедом или мопедом в состоянии опьянения;

управлять транспортными средствами с неисправным рулевым управлением, тормозом или звуковым сигналом;

пересекать проезжую часть даже по пешеходным переходам.