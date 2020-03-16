В полиции напоминают о штрафах за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом

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В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране с сегодняшнего дня, 16 марта, нарушителей мер по борьбе с коронавирусом будут наказывать.



До 1 апреля сотрудники полиции совместно с местными органами власти будут проверять соблюдение необходимых условий администраторами торговых залов, рынков, центров досуга и отдыха, спортивных центров, бассейнов, театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, учебных и развлекательных заведений, предприятий общественного питания и т. д.

Также будут проверяться организации, предоставляющие государственные и частные услуги. Полиция проверит соблюдение запрета на организацию и проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, включая религиозные общины, а также будет контролировать пассажироперевозчиков.

Полиция обеспечит:

усиление контроля за лицами, находящимися на самоизоляции на дому, с применением санкций к лицам, нарушающим данный режим;

сопровождение медицинского спецтранспорта для перевозки лиц с подозрением на COVID-19;

усиление патрульных групп для обеспечения общественной безопасности в медико-санитарных учреждениях, где находятся на лечении пациенты, инфицированные COVID-19.

За несоблюдение вышеуказанных мер нарушители наказываются штрафом от 450 до 500 условных единиц для физического лица и от 1000 до 1 500 условных единиц для юридического лица. За несоблюдение мер по борьбе с эпидемическими заболеваниями, что привело к дальнейшему распространению заболевания, лицам грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет, с наложением штрафа в размере от 720 до 1 000 условных единиц. Если действия нарушителя привели к серьёзным травмам или повлекли смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.