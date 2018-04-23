В поле в Комрате обнаружили артиллерийский снаряд (ФОТО)

Его обнаружил житель села Чок-Майдан во время проведения сельскохозяйственных работ.

Предположительно, найденный объект был зарыт в землю со времён Второй Мировой Войны. На место выехала оперативная группа и саперы третьей мотопехотной бригады, который извлекли и утилизировали устройство.

В данной связи правоохранительные органы выступили с рядом рекомендаций. Так, обнаружив подозрительный предмет, похожий на снаряд, мину, гранату, не приближайтесь к нему и не бросайте камни, снаряд может взорваться. Место расположения подозрительного предмета оградите и сообщите о находке по телефонам 901, 112(902). Расскажите о находке ближайшим людям и дождитесь прибытия полиции. Передайте свои сведения сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия.

В случае обнаружения взрывчатых веществ запрещается:

Поднимать, сдвигать, перекатывать, перекладывать их с одного места в другое;

Переносить в помещение, закапывать в землю, бросать в колодец, озеро или реку;

Переносить в помещение, закапывать в землю, бросать в колодец, озеро или реку; Собирать и хранить их, нагревать и ударять;

Пытаться их разбирать или обезвреживать;

Изготовлять из снарядов предметы быта;

Использовать заряды для разведения костров и освещения;

Собирать и сдавать их на базы сбора металлолома.