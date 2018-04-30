В покрышках микроавтобуса, направлявшегося в Германию, обнаружили сигаретную контрабанду (ФОТО)

В покрышках микроавтобуса, направлявшегося в Германию, обнаружили сигаретную контрабанду (ФОТО)

Водитель микроавтобуса, перевозящего посылки в Германию, решил заработать и на незаконных “посылках”.

Случай нарушения закона был зафиксирован на таможенном посту “Кагул” в направлении выезда из Молдовы. Транспортное средство было просканировано, и в покрышках были обнаружены спрятанные контрабандные сигареты.

Разобрав тайники, таможенники обнаружили 600 пачек сигарет различных марок. Контрабандный товар был конфискован, а в отношении водителя составлен протокол. Ему грозит наказание в виде штрафа от 3000 до 4500 леев.

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