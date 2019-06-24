В поисках птицы счастья

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Петру Вуткэрэу – о возвращении «Кирицы», судьбе BITEI и о патриотизме

Неожиданный выбор для театра абсурда Eugène Ionesco – «Синяя птица» Мориса Метерлинка. Светлая философская сказка бельгийского писателя в постановке художественного руководителя Сахалинского театра кукол Антонины Добролюбовой адресована как нам, взрослым, так и юным зрителям.

В остальном будни театра проходят бодро и, как уже заведено, в борьбе – будь то со стихиями природы, от которых в буквальном смысле слова течёт крыша, будь то за BITEI, который, стыдно сказать, НЕ состоялся в прошлом сезоне при полном молчании всех сопричастных, включая СМИ. Между тем есть и поводы для праздников. Обо всём этом – в разговоре с главным режиссёром и худруком театра Eugène Ionesco Петру Вуткэрэу.

Время Кириц

– Петру, от писателей иногда приходилось слышать: «Мои персонажи стали жить отдельной жизнью». А может ли так сказать режиссёр о спектакле?

– Все спектакли живут отдельной жизнью. Это нормально. Сначала ты его создаёшь, а потом выпускаешь на свободу, словно выросшего ребёнка. Другое дело, что важно за ним приглядывать, следить, чтобы не растерялось главное, не усугубились второстепенные акценты, чтобы он не стал агрессивным. И это уже зависит не столько от режиссёра – в бо`льшей мере от актёров. Поэтому важно, чтобы с самого начала они точно понимали, о чём постановка, какие имеет задачи. И если актёры осознанно принимают этот спектакль у режиссёра, они уже дальше ведут его по жизни.

– Но ты предполагал, что именно «Кирица» станет самым востребованным?

– Конечно, нет! Такие вещи сложно предвидеть. Когда я его ставил, то даже не думал об этом.

– Никогда не спрашивал себя, в чём магия этого спектакля?

– К великому сожалению, наш театральный зритель до сих пор отдаёт предпочтение комедиям, развлекательным спектаклям. Хотя и здесь, в случае с «Кирицей», не всё так просто: за внешне комедийными событиями происходят страшные вещи. Это же карикатура на наше с вами житие-бытие. Мы смеёмся над собой. Какие мы, куда идём, что с нами происходит, какие у нас приоритеты в жизни, к чему стремимся, куда катимся.

– И куда же? У тебя есть ответ?

– Всё это не что иное, не побоюсь высокопарных слов, как апокалипсис. И в него мы катимся вместе с Кирицей. Кирица – этакий сумасшедший персонаж, он впитывает в себя сущность большинства наших политиков, руководителей, всех тех, кто жаждет занимать высокие посты – быть у власти, руководить народом, диктовать свои законы, показывать силу, навязывать вкусы, устанавливать моральные критерии. Этот спектакль и про диктатуру.

Идиоты или патриоты?

– В конце прошлого театрального сезона состоялась премьера неожиданного, как мне кажется, для репертуара вашего театра спектакля. «Тепло в ноябре» – очень сентиментальная, лирическая постановка. Так понравилась пьеса? Или это что-то глубоко личное? Может быть, понимание своего поколения, сожалеющего об утраченной молодости?

– Три в одном! Но в первую очередь этот спектакль попадает в яблочко – он бьёт по определённым социальным проблемам, с которыми сегодня сталкивается наше общество. В пьесе затронуты вечные проблемы. Что есть любовь? Что есть Родина? Что есть предательство? Какой сделать выбор в жизни – жить для себя или следовать долгу? Долгу перед родителями, перед Отечеством. Это те понятия, которые, как мы видим, растеряли свой смысл. Скажи кому-нибудь о своём патриотизме. Да тебе рассмеются в лицо, особенно молодые. Это вообще непонятные для них категории, какой-то неведомый выбор. Какой патриотизм в этой стране может быть? О чём мы говорим?! Или любовь. Любовь воспринимается уже не так – иначе, чем тогда, когда она двигала нашими родителями или нами. Не скажу – хуже или лучше, но ведь по-другому. И в этом контексте самая важная тема спектакля – что делать? Какой выбор сделать, когда стране плохо и в стране плохо. Плохо живётся, плохо дышится, всё плохо! Покидать, уезжать или всё-таки остаться и продолжать жить здесь так, как диктуют обстоятельства? И тут на первый план выходит конфронтация между двумя позициями, между персонажами – конфронтация до внутренней войны, до ожесточения. Любящие люди видят одни и те же вещи по-разному…

– Не могу не спросить: ты – патриот?

– Не могу сказать о себе, что да, я – патриот. Но… не могу сказать, что нет. Сам факт того, что я никуда не уехал и до сих пор здесь, в этом кабинете, в этом здании, в театре, который создал вместе со своими коллегами, продолжаю работать, он тебе о чём-то говорит? Хотя было очень много предложений из разных стран – не буду их сейчас перечислять. Тем не менее я здесь. Это патриотизм? Не знаю… Наши коллеги, друзья из-за рубежа спрашивают меня: «Почему вы здесь? Что вас держит?! Вы – идиоты!».

«Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы фестиваль был. Потому что и театр, и фестиваль для меня равнозначно важны».

BITEI бит?

– Идеалы формируются в процессе воспитания. Театр способен воспитывать? Вообще, на что способен сегодня театр? Ты работаешь по всему миру и знаешь, что происходит там и тут. Что интересно? Что нужно зрителю? Какая драматургия? Какие жанры?

– Везде по-разному – это от общества зависит. К примеру, мы со своими спектаклями выезжаем в разные страны – и те спектакли, которые у нас пользуются наименьшим интересом, почему-то в Румынии, Италии, Франции, Японии, Южной Корее вызывают совершенно иную реакцию. Зрители слушают по-другому, аплодируют иначе. Не скажу, что в нашем обществе нет таких людей. Конечно же, они есть – умные, глубокие, восприимчивые, но их, к сожалению, всё меньше и меньше.

– Про BITEI: будет ли он в этом году?

– А почему бы тебе не спросить, почему его не было в прошлом? И если я тебе сейчас отвечу, что не будет больше BITEI никогда в жизни, что ты скажешь?

– Спрошу, почему? Что-то в этом крайне неправильное, потому что речь идёт об особом фестивале.

– Неправильно, конечно. Но для бывшего правительства – нормально. Когда я предлагал: давайте сядем, обсудим бюджет фестиваля (всё-таки он объявлен культурным мероприятием национального значения, организованным под эгидой правительства РМ), – меня не услышали. И когда я вдруг заявил, что фестиваля не будет, все промолчали – ни телефонного звонка из министерства, ни вызова на ковёр к премьер-министру, ни выволочки. Мне никто не сказал: «Что такое?! Да как вы себе позволяете это? Это не вы же решаете – это мы решаем! Фестивалю быть!» Им наплевать. Нет BITEI – и Бог с ним!

– Но тебе ведь не наплевать.

– Конечно, я сделаю всё от меня зависящее, чтобы фестиваль был. Потому что и театр, и фестиваль для меня равнозначно важны. Но очень надеюсь, что мне для этого не придётся совершать сверхгероических усилий, что смогу в атмосфере, адекватной уровню мероприятия, входящего в тройку фестивалей национального значения (вместе с «Приглашает Мария Биешу» и «Мэрцишор») нормально, полноценно к нему подготовиться.

– И напоследок. Пару слов о премьере. Режиссёр-постановщик прилетела издалека…

– Аж с Сахалина: Антонина Добролюбова – художественный руководитель, режиссёр и актриса Сахалинского театра кукол. У неё большой опыт постановок в кукольных и драматических театрах. Вообще, надо заметить, наша «Синяя птица» – результат творческих усилий международной женской команды. Так уж сложилось. Из Москвы прилетела Елена Павловна Древалёва, главный специалист отдела технического и технологического развития, ведущий технолог постановочного освещения Государственного академического Большого театра России. Имя сценографа Натальи Силиной известно нашим театралам. Наталья – наша бывшая соотечественница, но сейчас работает и проживает в Испании. Хореограф Ирина Слободанюк. И это первый спектакль для нашего нового директора театра Алины Цуркану. В постановке занята вся труппа Eugène Ionesco, и для актёров все дни работы над материалом, репетиции стали настоящим праздником, они очень вдохновлены. Думаю, что это тот спектакль, на который могут прийти как юные зрители в их выходные, праздники или на каникулах («Синяя птица» – феерическая постановка, очень красивая, сказочная), так и взрослые, потому что тут много философии, мудрости и теплоты, которой нам сегодня не хватает.

ДОСЬЕ

Петру Вуткэрэу окончил актёрский факультет Театрального училища имени Б. Щукина и Высшие режиссёрские курсы при Академическом театре Советской Армии в Москве, факультет театральной режиссуры театрального института «Шота Руставели» в Тбилиси (Грузия). С 1991 г. – главный режиссёр театра Eugène Ionesco. Лауреат Госпремии РМ и многих других наград.

Инна Желтова