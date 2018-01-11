В поисках лекарства от диабета: кто и когда открыл инсулин

Ещё столетие назад больные диабетом первого типа были обречены на смерть. Но 11 января 1922 года канадский учёный Фредерик Бантинг, после опытов на животных, сделал первую в истории успешную инъекцию инсулина человеку.

Первая инъекция инсулина была сделана 14-летнему мальчику по имени Леонардо Томпсон 11 января 1922 года, но опыт оказался неудачным — экстракт был недостаточно очищенным, что привело к развитию аллергии. Временно инъекции инсулина были приостановлены.

За две недели биохимик Джеймс Коллип сумел разработать эффективный метод очистки инсулина, и 23 января Леонарду была введена вторая доза инсулина. В этот раз не было не только явных побочных действий, но и у больного перестал прогрессировать диабет.

За это открытие Бантинг и его компаньон Джон Маклеод были удостоены Нобелевской премии. Патент они продали Торонтскому университету за один доллар, и вскоре началось производство в промышленных масштабах.

Из истории открытия

Первые работы по поиску лекарства от сахарного диабета велись задолго до фактического изобретения инсулина. В 1869 году в Берлине студент-медик Пауль Лангерганс изучал строение поджелудочной железы и обратил внимание на ранее неизвестные клетки. Назначение этих клеток было не известным, пока Эдуад Лагус не выяснил, что в них образуется секрет, играющий роль в регуляции пищеварения.

В 1889 году немецкий физиолог Оскар Минковски ради эксперимента произвёл удаление железы у здоровой собаки. Через несколько дней оказалось, что на мочу подопытной собаки слетались мухи. Как оказалось позже — из-за высокой концентрации сахара. Это наблюдение позволило связать работу поджелудочной железы и сахарный диабет.

Работу в области изучения работы поджелудочной железы вели Леонид Соболев, Иван Павлов и другие ученые.

В начале века предпринимались попытки выделить секрет поджелудочной железы как потенциальное лекарство. Так профессор физиологии Румынской школы медицины Никола Паулеско опубликовал работы об экстракте поджелудочной железы и в Румынии именно его считают именно первооткрывателем инсулина.

Но осуществить практическое выделение инсулина удалось именно Фредерику Бантингу. Считается, что он знал о работах Соболева и реализовал именно его идеи, но при этом на учёного Бантинг никак не сослался.

За поддержкой и помощью в проведении опытов Бантинг обратился к физиологу и врачу Джону Маклеоду, который в результате предоставил ему университетскую лабораторию, 22-летнего Чарльза Беста в роли ассистента и 10 собак для проведения опытов.

После успешных экспериментов и признания открытия инсулина Бантинг был крайне возмущен там фактом, что Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена ему и Маклеоду. Сначала Бантинг отказывался от денег, но позже согласился принять премию.

Свою часть премии Бантинг разделил с Бестом, тогда как Маклеод поделил свою премию с биохимиком Джеймсом Коллипом, ведь именно он разработал эффективный метод очистки инсулина.

Кстати, с изучением инсулина связаны еще две Нобелевские премии. Британский молекулярный биолог Фредерик Сенгер в 1958 году он был удостоен Нобелевской премии по химии за то, что определил точную последовательность аминокислот, образующих молекулу инсулина. Таким образом инсулин стал первым белком, для которого была полностью определена первичная структура.

Английский химик и биохимик Дороти Кроуфут-Ходжкинс с помощью метода рентгеновской дифракции определила пространственное строение молекулы инсулина, за что также была награждена Нобелевской премией в 1964 году.

Применение инсулина

Поначалу инсулин получали из поджелудочной железы животных, но в 1976 году препарат научились синтезировать. Сегодня он входит в список жизненно необходимых лекарств, для его введения разработаны специальные шприцы, которые удобно носить с собой.

Жизнь с диабетом первого типа имеет ограничения, но на сегодняшний день если человек регулярно вводит себе инсулин, продолжительность его жизни не отличается от среднестатистической.

Самый яркий тому пример — пенсионер из Сан-Диего Боб Краузе. В 2011 году ему исполнилось 90 лет, 85 из которых он болен диабетом первого типа. Диагноз ему поставили в 1926 году, после чего он стал получать инсулин, соблюдать диету и вести здоровый образ жизни. При этом от диабета страдал также и его брат, но ему диагноз поставили на год позже в 1925‑м. Тогда инсулин в той местности, где проживала семья, был еще недоступен, поэтому мальчик скончался спустя год.

Открытие инсулина спасло жизни сотни людей — ранее болезнь неминуемо вела к смерти, иногда в течение нескольких лет после выявления заболевания, иногда — в течение нескольких месяцев. Несмотря на то, что сахарный диабет на сегодняшний день неизлечим, благодаря инсулину люди научились держать эту болезнь под контролем.