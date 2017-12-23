В поисках ёлки: сколько стоит новогоднее дерево в Кишиневе

Во всех секторах столицы уже появились елочные базары.

К продаже предлагаются как ели, так и пихты, и сосны. Цены на пахучие новогодние символы начинаются от 160 леев, пишет ipn.md.

Цены на ели зависят от нескольких факторов: высоты, густоты, а также наличия корней и/или горшка. Так, хвойное дерево без корней, но в горшке с песком, можно купить за 200 леев, а с корнями и в горшке – за 300 леев.

По данным агентства Moldsilva, в этом году на продажу выставлено почти 58 тысяч елей. Срезать их начали в середине декабря, а цена в питомниках составляет 36 леев/метр (ели) и 25 леев/метр (сосны).

Есть в продаже и импортные елки. К примеру, дерево из Голландии высотой около 1,2 метра обойдется в 600 леев.