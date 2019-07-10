В Пограничной полиции рассказали об обнаруженных за сутки нарушениях

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

1 человек нарушил режим КПП;

1 попытка незаконного провоза товаров;

3 попытки предъявить поддельные документы;

3 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

8 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 63 361. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 33 088. Из общего числа людей, пересекающих границу, 35 486 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 13 814.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 763 пересечения,

КПП «Леушены» – 9 231 пересечение,

КПП «Атаки» – 6 132 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 920 пересечений,

КПП «Тудора» – 2 709 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 583 пересечения,

КПП «Кагул» – 5 228 пересечений,

КПП «Паланка» – 2 495 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Рени» – 2 419 пересечений,

КПП «Крива» – 2 402 пересечения.