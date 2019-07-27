В Пограничной полиции рассказали о самых загруженных КПП

В Пограничной полиции рассказали о самых загруженных КПП

По данным пресс-службы Пограничной полиции, за сутки в пунктах пересечения поток лиц составил 67 956. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на выезд из Республики Молдова – 35 227.

Из общего числа людей, пересекающих границу, 37 675 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 16 043.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 10 308 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 9 389 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 6 637 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 5 912 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 623 пересечения,
  •  КПП «Тудора» – 5 348 пересечений;
  • КПП «Паланка» – 5 034 пересечения.
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