В Пограничной полиции рассказали о самых загруженных КПП

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По данным пресс-службы Пограничной полиции, за сутки в пунктах пересечения поток лиц составил 67 956. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на выезд из Республики Молдова – 35 227.

Из общего числа людей, пересекающих границу, 37 675 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 16 043.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 10 308 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 9 389 пересечений,

КПП «Скуляны» – 6 637 пересечений,

КПП «Кагул» – 5 912 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 623 пересечения,

КПП «Тудора» – 5 348 пересечений;

КПП «Паланка» – 5 034 пересечения.