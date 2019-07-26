В Пограничной полиции предупредили о трудностях пересечения границы в летний период

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Пограничная полиция информирует граждан о том, что в летний период в некоторых пунктах пропуска наблюдается более высокий поток транспортных единиц, что затрудняет движение и увеличивает время ожидания.

В пунктах пересечения поток лиц составил 72 482. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на выезд из Республики Молдова – 37 293. Из общего числа людей, пересекающих границу, 41 687 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 16 179.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 11 495 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 11 764 пересечения,

КПП «Скуляны» – 6 375 пересечений,

КПП «Кагул» – 5 784 пересечения,

КПП «Атаки» – 5 007 пересечений.