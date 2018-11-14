В поезде Кишинев-Яссы-Бухарест нашли почти 30 000 контрабандных сигарет

Сотрудники инспекции пограничной полиции Яссы обнаружили и изъяли 22 960 (1 148 пачек) контрабандных сигарет, провозимых в поезде Кишинев-Яссы-Бухарест.

12 ноября в 21:30 румынские пограничники провели проверку пассажиров скорого поезда №401, следующего по маршруту Кишинев-Яссы-Бухарест. В результате тщательной проверки в одном из вагонов поезда были обнаружены несколько пачек контрабандных сигарет, пишет deschide.md.

Было установлено, что сигареты принадлежат двум сотрудникам поезда в возрасте 51 и 32 лет: гражданам Молдовы и Румынии. В общей сложности лица незаконно перевозили из Молдовы 22 960 сигарет (1 148 пачек) на общую сумму около 65,5 тыс. леев.

Нарушители были наказаны штрафами на общую сумму около 81 000 леев. Обстоятельства выясняются.