В подразделениях Пограничной полиции открыли 6 кабинетов для психологических консультаций

В подразделениях Пограничной полиции открыли 6 кабинетов для психологических консультаций

В кабинетах психологической разгрузки сотрудники Пограничной полиции могут получить необходимую помощь и снять эмоциональное напряжение. Кабинеты оснащены техникой и мебелью, в том числе специальными массажными креслами.

Один из шести кабинетов открыт в Главной инспекции Пограничной полиции, пишет moldpres.md. Ещё пять будут работать в других подразделениях ведомства.

Как уточнили в Пограничной полиции, задача этих кабинетов состоит в том, чтобы как сотрудники учреждения, так и мигранты, находящиеся в затруднительном положении, получали при необходимости качественную психологическую помощь.

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