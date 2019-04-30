В Подмосковье молдаванин едва не изнасиловал приютившую его женщину

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Жительница Подмосковья едва не стала жертвой насильника, которому долгое время помогала. 44-летняя женщина дала временный кров приезжей из Молдовы. Позднее та попросила помочь с жильём и её брату в обмен на помощь по дому. Хозяйка согласилась и разрешила мигранту жить в гостевой комнате.

Как пишет mk.ru, мужчина начал оказывать хозяйке дома знаки внимания, которые она отвергала. Получив в подарок очередную порцию ношеной женской одежды и белья, женщина прямо заявила, что может быть с гостем только друзьями. Отверженный мужчина заверил, что все понял, однако не прекратил визитов в её дом. Также на телефон дамы начали поступать странные сообщения с неизвестных номеров.

В день своего рождения женщина получила очередной подарок от ухажёра, но попросила его уйти, сославшись на скорый приезд гостей. Вечером, когда все разъехались, сожитель именинницы был вынужден срочно отлучиться на работу. Как только хозяйка дома осталась одна, к ней ворвался мигрант и попытался изнасиловать.

По словам потерпевшей, он скрутил ей руки и пригрозил расправой. К счастью, женщине хватило сил отбиваться от маньяка и тянуть время, пока не вернулся её возлюбленный. Тот схватил нападавшего и вызвал полицию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

После поимки преступника хозяйка дома нашла в гостевой комнате, где проживал задержанный, монтировку и бутылку с кислотой. Сам задержанный заявил правоохранителям, что не собирался убивать Светлану, а только хотел напугать, так как был сильно в неё влюблён.