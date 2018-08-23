В поддержку президентской республики собран уже 1 миллион 300 тысяч подписей

Об этом в интервью радиостанции “Свободная Европа” заявил президент страны Игорь Додон.

По его словам, в поддержку установления президентской республики был собран уже 1 миллион 250 тысяч – 1 миллион 300 тысяч подписей. Списки находятся в Партии социалистов.

Президент отметил, что судьба этого вопроса решится после парламентских выборов, выразив надежду, что люди поддержат ПСРМ, в чьей предвыборной программе переход к президентской республике будет одним из основных пунктов.

– Если после парламентских выборов у нас будет парламентское большинство, тогда мы будем продвигать изменение Конституции для перехода к президентской республике. Если не будет парламентского большинства, будет создана инициативная группа для проведения референдума по изменению Конституции, – добавил президент.

Стоит отметить, что за переход к президентской республике выступает более половины населения Молдовы.

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