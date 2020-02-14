В поддержку отечественных телеканалов!

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Ни один ретранслируемый в кабельных сетях зарубежный телеканал, которые соблюдает молдавское законодательство, не исчезнет! Об этом в комментарии для “Аргументов и фактов в Молдове” заявил глава парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ Адриан Лебединский.

Он объяснил, что предложенная им поправка в Кодекс о ТВ и радио о том, что молдавские кабельные операторы не могут показывать зарубежную рекламу, которая включена в программы и фильмы ретранслируемых у нас иностранных телеканалов, существовала и в прежней редакции Кодекса. Положение направлено в поддержку отечественных вещателей и будет препятствовать “паразитированию” на рекламном рынке страны некоторых недобросовестных поставщиков услуг.

Адриан Лебединский, председатель постоянной парламентской комиссии по СМИ:

Это ложь! Ни один ретранслируемый в кабельных сетях телеканал не исчезнет! По крайней мере, нет ни единой причины для исчезновения ТВ-каналов, которые соблюдают закон. Подобные положения уже существовали в Кодексе о телевидении и радио, которые действовал с 2013 по 1 января 2019 года. Кроме того, эта практика широко используется во многих странах, в том числе Европейского союза.

Мы хотим навести порядок в этой области в интересах отечественных медиа-производителей, которые в настоящее время ущемлены из-за того, что они находятся в неравных условиях с иностранными телеканалами, бюджет которых насчитывает десятки и даже сотни миллионов долларов ежегодно, и которые размещают рекламу, в том числе на территории нашей страны.

Другими словами, местный рекламный рынок теряет доходы, потому что клиенты (в особенности международные компании), заинтересованы в размещении рекламы в Румынии, России, Украине, которую показывают в итоге и на территории нашей страны, но не выделяют бюджеты для рекламы в РМ. А рекламный рынок означает рабочие места здесь, в нашей стране, выплачиваемые в госбюджет налоги и прямые инвестиции в качество отечественного медиа-продукта.

Предлагаем дистрибьюторам медиа-услуг адаптировать их таким образом, чтобы было соблюдено законодательство. Если им нужно время, мы можем обсудить этот вопрос и предложить двухмесячный мораторий на внедрение положения из Кодекса ТВ и радио.

А вот что говорят по поводу предложенной поправки эксперты.

Думитру Цыра, эксперт в области медиа:

Если говорить в общих чертах, то это упущение, которое было допущено при принятии нового Кодекса, потому что данное положение было в прежнем Кодексе и действовало в молдавском законодательстве более 20 лет. Это положительное решение, потому что оно предусматривает запрет на проникновение иностранной рекламы на молдавский рынок. Когда я говорю “иностранная реклама”, я подразумеваю рекламу, которую размещают на ретранслируемых в оригинале на территории РМ телеканалах – на “Discovery”, “Euronews” и на многих других, на каналах, показывающих фильмы, например. Это положение защищает от “проникающей рекламы”, в первую очередь, отечественные телеканалы.

В первую очередь, рекламы не будет у телезрителя. Он сможет смотреть канал в оригинале без рекламы, без того, чтобы что-то прерывало просмотр. Это раз, если мы говорим об удобстве телезрителя. Два – некоторые клиенты, которые сейчас “паразитируют” на рекламном пространстве Республики Молдова, должны будут инвестировать в рекламу, которую хотят показывать на территории РМ. От этого, соответственно, выиграют отечественные телеканалы. Государство получит выплаты в виде налогов. В том числе, будут созданы новые рабочие места.

Дмитрий Безобразов, юрист:

1) Запрет на иностранную рекламу был и в прежнем Кодексе 2006 г, и в новом Кодексе, принятом с 01.01.19.

2) Достаточно вспомнить, как это звучало в старом Кодексе: С момента принятия Кодекса запрет на вставки местной рекламы был у всех кабельщиков. А с 1 июля 2013 года добавили им запрет и на иностранную рекламу – “распространители программ перекрывают рекламные ролики и телемагазин в ретранслируемых иностранных программных комплексах”.

3) Поправка Лебединского (ст. 66 ч. (7) Кодекса) состоит из 2 частей, также запрет на вставки местной рекламы и также указание кабельщикам убирать иностранную рекламу. То есть, по сути ничего нового.