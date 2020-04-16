В поддержку медицины, граждан и бизнеса: правительство внесет важные поправки в госбюджет (ВИДЕО)

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Завтра в 11.00 состоится заседание правительства. Кабинет министров намерен внести поправки в госбюджет для того, чтобы выделить дополнительные средства для нескольких приоритетных на данный момент направлений. Об этом на брифинге для прессы заявил Ион Кику.

– В первую очередь мы говорим о медицине. Завтра мы дополнительно выделим 1,4 млрд леев для системы здравоохранения РМ, чтобы она справилась с этой эпидемией. Есть разные источники финансирования, в том числе внешние кредиты. 1,4 млрд будут направлены дополнительно медицинской системе завтрашним решением правительства, – сказал Кику.

Премьер также отметил, что 1 млрд 60 млн леев будут направлены в поддержку системы государственного социального страхования. В их числе – 180 млн леев на пособия по безработице.

– Мы выполним те обязательства, которые взяло на себя правительство, – пояснил премьер.

Еще 2,1 млрд леев направят в поддержку экономики и бизнеса. Они покроют все ранее объявленные кабинетом министров меры, в том числе:

1,3 млрд леев для возвращения части взносов и налогов при выплате заработной платы в условиях технического простоя. Премьер отметил, что 300 миллионов будут использованы в период режима ЧП, а порядка миллиарда – до конца года. “Мы продлим субвенции экономическим агентам, которые платят НДС”, – сказал Кику.

90 млн леев для покрытия процентов по кредитам, которые экономические агенты возьмут для выплаты зарплат.

Дополнительно будет выделен 1 млрд леев на ремонт дорог внутри населенных пунктов страны. Кику также назвал “лишенным логики” предложение урезать капитальные инвестиции и направить эти деньги на борьбу с коронавирусом, пояснив, что предназначение этих средств изменить нельзя.

Подводя итог, премьер-министр выразил надежду на то, что все принятые правительством решения будут утверждены на следующей неделе и парламентом.

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